King Nassar bantah trauma cinta meski sudah 10 tahun jadi duda

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King Nassar tegas membantah kalau dirinya trauma untuk membuka hati bagi orang baru. Meskipun sudah lebih dari 10 tahun menyandang status duda setelah resmi bercerai dari Musdalifah, penyanyi berusia 38 tahun ini menegaskan tidak trauma membuka hati.

Bagi King Nassar, urusan asmara bukan cuma soal punya status pasangan. Dia punya standar yang cukup simpel tapi mendalam: pasangannya nanti harus bisa menerima dirinya seutuhnya. "Dia mau menerima semua kekurangan dan kelebihanku enggak? Itu yang penting," ungkapnya.

Meski sempat ada rumor kalau dia dekat dengan beberapa wanita, faktanya sampai saat ini sang pendangdut belum benar-benar menjalin hubungan asmara. Dia lebih memilih menikmati masa-masa kesendiriannya sambil menyerahkan urusan jodoh sepenuhnya kepada Tuhan.

Sambil menunggu sosok yang tepat datang, jebolan Kontes Dangdut Indonesia ini memilih untuk fokus berkarya dan menghibur para penggemarnya.

Sebagai pengingat, pernikahan Nassar dan Muzdalifah berakhir pada Oktober 2015. Saat itu, Muzdalifah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, karena alasan masalah nafkah dan komunikasi yang dianggap sudah tidak sejalan lagi.

Jujur saja, prinsip King Nassar ini sangat relatable. Daripada buru-buru pacaran tapi nggak cocok, mending santai sambil fokus karier, kan?