Lukman Sardi Jadi Mantan Tentara di Film Serangan Balik

Hiburan

Lukman Sardi bakal tampil jadi Eyang Hari, seorang mantan tentara yang hidup menyendiri di sebuah rumah terpencil. Ketenangannya terusik saat sekelompok penjahat berbahaya menyerbu rumah tersebut dan mengancam keselamatan keluarganya.

Dalam situasi genting ini, Hari terpaksa bekerja sama dengan dua cucunya, Bastian dan Putri. Masalahnya, Hari hampir tidak pernah mengenal kedua cucunya itu. Mereka harus berjuang bertahan hidup dari serangan kelompok kriminal tersebut sambil menghadapi rasa bersalah dan penyesalan masa lalu yang selama ini membayangi mereka.

Film Serangan Balik bukan cuma soal adegan laga intens dan ketegangan thriller, tapi juga mengangkat hubungan keluarga lintas generasi. Perjuangan melawan penjahat ini malah jadi momen buat Hari dan cucu-cucunya memperbaiki hubungan yang selama ini renggang.

Film orisinal Indonesia ini disutradarai oleh Sidharta Tata, yang juga menulis naskahnya bersama Khalid Kashogi. Produksinya dilakukan oleh MoWind Pictures dengan durasi sekitar 2 jam 17 menit.

Catat tanggalnya, Serangan Balik dijadwalkan tayang secara global di Netflix pada 12 November 2026. Lukman Sardi menjadi pemeran utama dalam film yang memadukan aksi, ketegangan, dan konflik emosional ini.

Kira-kira bakal se-emosional apa ya hubungan kakek dan cucu ini di tengah kepungan penjahat?