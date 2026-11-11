The Dudas Minus One akhirnya buka suara soal anggaran KKP

Hiburan

Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten yang tergabung dalam grup 'The Dudas Minus One' akhirnya memberikan penjelasan terkait anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk konten mereka di Natuna.

Lewat video yang diunggah di akun Instagram The Dudas Minus One, Ariel menjelaskan kalau langkah ini diambil untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman yang selama ini beredar. Jujur, kalau sudah jadi perbincangan publik begini, memang lebih baik dijelaskan daripada dibiarkan simpang siur.

Desta juga mengaku kalau isu ini sudah sangat mengganggu. Dampaknya bukan hanya ke dirinya, tetapi juga ke keluarga dan anak-anaknya. Dia merasa perlu menjawab karena masalah ini sudah melebar ke mana-mana dan sangat berpengaruh ke personalnya.

Desta menyampaikan hal itu dalam unggahan Selasa, 10 November.

Ariel kemudian berbagi cerita tentang perjalanan The Dudas Minus One sejak awal. Dia mengingatkan kalau konten dari geng motor ini pertama kali dirilis pada 2024. Sejak saat itu, mereka sudah mengunjungi puluhan kota untuk mempromosikan pariwisata setempat serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).