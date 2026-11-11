Anggun pamer transformasi Kirana Montana yang sudah 19 tahun

Hiburan

Anggun baru saja merayakan ulang tahun putrinya, Kirana Montana, dengan cara yang manis banget. Lewat sebuah video spesial di Instagram pada 10 November 2026, Anggun memperlihatkan transformasi Kirana yang sekarang sudah menginjak usia 19 tahun.

Dalam caption-nya, Anggun merasa waktu berlalu sangat cepat sampai dia merasa hanya berkedip dan tiba-tiba Kirana sudah dewasa. Dia menyebut putrinya itu sebagai "cintaku abadi".

Yang bikin makin spesial, meskipun Kirana Montana saat ini sedang berada di Indonesia, Anggun tetap bisa merayakan momen bertambahnya usia sang putri dengan penuh cinta. Kita semua tahu rasanya jadi orang tua yang nggak percaya anaknya sudah besar, dan Anggun benar-benar menunjukkan perasaan itu lewat kontennya.