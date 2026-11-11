Yunita Siregar jadi Asmara Jati di film Laut Bercerita, perjuangannya gak main-main

Hiburan

Yunita Siregar dipercaya memerankan Asmara Jati dalam film Laut Bercerita yang tayang mulai 29 Oktober 2026. Asmara Jati sendiri adalah adik dari Biru Laut, seorang aktivis mahasiswa yang hilang pada era Orde Baru. Di film ini, Yunita beradu akting dengan Reza Rahadian yang berperan sebagai Biru Laut, serta Christine Hakim.

Menurut Yunita, Asmara adalah karakter yang diam tapi menyimpan luka paling dalam. Perjuangan Asmara bukan lewat demo di jalanan, melainkan di ruang advokasi dan pengadilan, sambil belajar hidup dengan kehilangan yang nggak pasti. Yunita menilai Asmara dan para perempuan lain di film ini jadi pilar kekuatan buat para pejuang laki-laki.

Jujur, peran ini jadi salah satu yang paling berat buat Yunita. Pas Tragedi 1998 terjadi, dia baru umur empat tahun dan nggak punya ingatan jelas. Makanya, dia benar-benar riset mendalam, mulai dari baca ulang novel Laut Bercerita, nonton arsip dokumenter 1998, sampai ketemu langsung dengan aktivis dan jurnalis Nezar Patria.

Karier Yunita sendiri memang lagi naik daun. Setelah melejit lewat peran Kaluna di film Home Sweet Loan tahun 2024, dia kini tembus panggung internasional. Yunita hadir di World Premiere Laut Bercerita yang masuk kompetisi utama Busan International Film Festival (BIFF) ke-31 pada Oktober 2026. Film garapan Yosep Anggi Noen ini jadi wakil Indonesia di festival film terbesar Asia tersebut.

Kalau ditarik ke belakang, Yunita memulai debutnya bukan dari sekolah akting, tapi modeling. Tahun 2010, dia jadi finalis pencarian model sampul majalah GoGirl! Look, lalu masuk ke sinetron Love in Paris tahun 2012 sebagai Aqila. Aktris kelahiran Bogor 19 Juni 1994 yang berdarah Mandailing ini juga lulusan Universitas Indonesia dan Universitas Bina Nusantara.

Di kehidupan pribadi, Yunita sudah resmi menikah dengan Wicky Victor Olindo, produser Screenplay Productions, pada 14 Februari 2025. Dia adalah anak bungsu dari tiga bersaudara pasangan Marihot Siregar dan Sofia.

Totalitas risetnya bikin kita salut, ya. Kira-kira siapa lagi nih aktor yang bisa se-niat itu buat dalamin peran sejarah?