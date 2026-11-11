Lesti Kejora tampil glamor pakai haute couture hijau tosca di konser Nassar

Hiburan

Lesti Kejora tampil anggun sekaligus glamor saat mengisi konser Nassar pada 7 November 2026. Dia memakai busana haute couture bernuansa hijau tosca rancangan Ivan Gunawan lewat lini Ivan Gunawan Couture.

Ivan Gunawan sengaja menghadirkan desain yang bukan hanya indah dipandang, tapi juga punya karakter, keanggunan, dan kekuatan panggung. Hasilnya, penampilan Lesti terlihat menonjol di tengah kemeriahan konser berkat permainan tekstur, detail kristal, dan siluet yang pas.

Lesti memakai tunik panjang dengan siluet A-line yang melebar bertahap dari atas ke bawah, dipadukan dengan celana panjang dan hijab berwarna senada. Pilihan modest wear ini tetap terasa mewah dan modern, sekaligus kasih ruang gerak yang bebas buat Lesti selama beraksi di panggung.

Kunci kemewahannya ada di detail pengerjaan bagian atas tunik yang dihiasi rangkaian payet kristal dan manik-manik. Detail ini disusun membentuk pola geometris, sehingga menciptakan tekstur yang kaya dan efek berkilau saat terkena lampu panggung. Jujur saja, perpaduan warna tosca dengan kilau kristal ini bikin Lesti kelihatan mahal banget tanpa terlihat berlebihan.