Daniel Radcliffe ragu nonton reboot Harry Potter, alasannya bikin geleng kepala

Hiburan

Daniel Radcliffe jujur banget soal perasaannya terhadap reboot Harry Potter yang bakal datang. Aktor berusia 37 tahun ini mengaku nggak tahu apakah dia bakal menonton serial tersebut karena merasa sudah terlalu sering tampil di dunia Harry Potter.

Tapi tunggu, alasan sebenarnya ternyata lebih kocak lagi. Daniel ternyata bukan tipe orang yang hobi nonton serial televisi. Dia bahkan mengaku nggak pernah nonton TV sama sekali, termasuk judul-judul besar seperti Breaking Bad dan Mad Men. Bagi Daniel, menghabiskan waktu delapan jam untuk menonton apa pun itu terasa sangat lama.

Meski nggak buru-buru mau nonton serial yang dijadwalkan tayang akhir tahun ini, Daniel tetap kasih dukungan penuh buat para aktor muda yang menggantikannya. Salah satunya adalah Dominic McLaughlin, aktor cilik yang akan memerankan Harry Potter versi baru.

Kerennya, Daniel nggak mau sok menggurui atau kasih saran macam-macam kepada Dominic. Menurutnya, Dominic sudah punya jalurnya sendiri dan tidak butuh nasihat darinya.

Sumpah, definisi 'mager' level maksimal ya ini. Kita yang sudah siap marathon nonton, eh yang memerankan tokoh utamanya malah nggak minat nonton TV. Kira-kira kalian bakal tetap semangat nungguin versi HBO ini nggak?