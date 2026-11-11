Emma Warokka pengen hidup sampai 100 tahun gara-gara request suami

Hiburan

Emma Warokka punya target hidup sampai umur 100 tahun. Keinginan ini muncul setelah suaminya, Bagus Soeharto, meminta hal tersebut karena perbedaan usia mereka yang terpaut 18 tahun. Bagus sempat bercanda kalau Emma hanya mau sampai umur 90 tahun, maka saat itu Bagus masih berusia 72 tahun.

Demi mewujudkan request suaminya itu, Emma konsisten menjalankan pola hidup sehat. Dia rutin olahraga empat sampai lima kali dalam sepekan, mulai dari main padel, latihan beban di gym, sampai menari bareng grup mantan cheerleaders. Baginya, semua olahraga yang bikin berkeringat wajib dilakukan supaya vitalitas tubuh lebih kuat dan wajah tetap terangkat.

Menariknya, Emma mengaku tidak pernah melakukan prosedur kecantikan medis yang invasif. Tidak ada botoks, filler, apalagi tanam benang. Rahasianya cuma rutin skincare-an di rumah dan selalu merasa riang.

Selain itu, dia juga disiplin soal waktu tidur, konsumsi makanan bernutrisi, dan minum suplemen sesuai kebutuhan usia. Emma juga tegas menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, minum alkohol, begadang, sampai dugem. Menurutnya, kebiasaan-kebiasaan itu harus ditinggalkan kalau mau punya kualitas hidup yang bagus sampai tua.

Bagi Emma, goals gaya hidup sehat ini bukan cuma soal penampilan awet muda, tapi juga supaya bisa tetap produktif, sehat, dan mandiri sampai usia senja.