Mahalini tampil natural tanpa makeup saat rayakan anniversary, malah makin memesona

Hiburan

Mahalini baru saja mencuri perhatian netizen lewat penampilan sederhananya saat merayakan anniversary bersama sang suami, Rizky Febian. Alih-alih tampil glamor seperti biasanya, penyanyi jebolan Indonesian Idol ini justru terlihat memesona meski tanpa makeup tebal.

Momen manis ini terungkap lewat foto yang dibagikan Rizky Febian di akun Instagram pribadinya. Dalam potret tersebut, Mahalini tertangkap kamera sedang menata buket bunga berukuran besar berwarna putih sambil tersenyum lebar.

Bicara soal gaya, Mahalini memilih outfit kasual yang nyaman banget. Dia mengenakan atasan hitam lengan panjang yang dipadukan dengan celana panjang bermotif bernuansa cokelat dan beige. Kesan santai ini makin kuat karena dia tampil tanpa riasan wajah yang berat.

Rambut panjang hitamnya dibiarkan tergerai dengan gaya ikat setengah yang memberikan vibe effortless. Untuk melengkapi look-nya, Mahalini juga memakai kacamata berbingkai cokelat yang bikin gayanya makin rileks.

"Selamat tanggal 10 honey ❤️🤗," tulis Rizky Febian dalam caption unggahannya. Ucapan manis ini langsung dibanjiri komentar warganet. Banyak yang memuji kecantikan natural Mahalini, bahkan ada yang mengingatkan agar dia tidak perlu selalu berdandan tebal.

Selain soal look, netizen juga menyoroti Rizky Febian sebagai sosok suami yang konsisten memberikan perhatian kepada istrinya. Kita semua tahu kalau pasangan ini resmi menikah pada 10 Mei 2024, dan sejauh ini rumah tangga mereka selalu terlihat harmonis tanpa gosip miring.

Jujur, kita setuju banget kalau look natural kayak gini malah bikin auranya keluar. Definisi cantik nggak harus ribet, kan?