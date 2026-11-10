Zhao Lusi rayakan ultah ke-28 dengan look ash silver yang bikin pangling

Hiburan

Zhao Lusi baru saja membagikan momen spesial ulang tahunnya yang ke-28 lewat akun media sosial. Aktris yang lahir di Chengdu, China pada 9 November 1998 ini tampil beda banget lewat sesi pemotretan terbarunya.

Yang paling bikin heboh adalah warna rambutnya. Kalau pas menghadiri Harper's Bazaar Gala 2026 rambutnya masih berwarna hitam, sekarang Zhao Lusi tampil manglingi dengan warna ash silver. Perubahan warna rambut ini benar-benar kasih vibe yang berbeda dan segar.

Bukan cuma rambut, outfit yang dipakai juga nggak main-main. Zhao Lusi mengenakan busana karya desainer Belanda, Peet Dullaert, yang terdiri dari atasan renda off-the-shoulder dan bawahan pleated ruffles. Look ini makin dramatis karena dilengkapi veil panjang yang menutupi hampir seluruh tubuhnya.

Menariknya, desain baju ini ternyata nggak asal pilih. Busana tersebut terinspirasi dari lukisan karya Rembrandt tentang pasangan pengantin Marten Soolmans dan Oopjen Coppit. Perpaduan antara fashion modern dan referensi seni klasik ini bikin penampilannya terasa mewah dan berkelas.

Nggak heran kalau para penggemar langsung menyerbu kolom komentarnya dengan pujian. Penggemar membanjiri dengan pujian, bahkan ada netizen yang menyebutnya "menjelma menjadi dongeng hidup" dan "bak putri duyung".

Sumpah, transisi dari rambut hitam ke ash silver ini bener-bener game changer. Menurut kalian, warna rambut ini lebih cocok buat Zhao Lusi dibanding rambut hitamnya nggak?