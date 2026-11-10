Seleranya unik, Shabrina Leanor mau cowok bule chubby yang paham agama

Hiburan

Penyanyi sekaligus kreator konten Shabrina Leanor secara blak-blakan mengungkap kalau dia nggak punya kriteria fisik khusus buat calon suaminya. Mau yang dibilang medium ugly atau yang ganteng banget, menurutnya oke-oke saja.

Saat ditemui di Studio Brownis Trans TV, Jakarta Selatan, 10 November 2026, Shabrina mengaku lebih tertarik sama pria yang bertubuh sedikit berisi atau chubby. Tapi, ada satu syarat mutlak yang nggak bisa ditawar seiring bertambahnya usia: wajib paham agama. Dia berharap punya suami yang bisa membimbingnya dalam menjalani rumah tangga.

Saking terbukanya, Shabrina bahkan nggak keberatan kalau jodohnya nanti adalah warga negara asing atau bule. Dia sempat bercanda kalau kombinasi cowok gendut, paham agama, dan bule bakal jadi hal yang lucu.

Pandangan soal pernikahan

Shabrina juga ikut menanggapi tren 'Stop the Wedding' yang lagi ramai di media sosial, terutama soal ketakutan menikah dengan pasangan yang punya kepribadian red flag. Meski tren itu viral, Shabrina tetap ingin menikah kalau sudah ketemu jodoh yang tepat. Baginya, pasangan dan anak adalah titipan Tuhan, jadi kita nggak boleh kehilangan jati diri saat menghadapi masalah rumah tangga.

Menurutnya, segala sesuatu itu bersifat temporary atau sementara. Makanya, dia memberi pesan buat siapa pun yang masih punya luka batin atau trauma masa lalu untuk menyembuhkan diri dulu sebelum memutuskan menikah. Tapi kalau memang jodohnya sudah ada, dia bilang lebih baik langsung gas sampai ke pelaminan.