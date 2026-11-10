Gregoria Mariska dan Mikha Angelo umumkan kelahiran anak pertama, Noam Kharis Angelo

Hiburan

Pebulu tangkis tunggal putri nasional Gregoria Mariska Tunjung dan musisi Mikha Angelo resmi mengumumkan kelahiran anak pertama mereka. Pasangan ini membagikan kabar bahagia tersebut melalui unggahan yang penuh haru setelah sebelumnya memilih untuk menjaga privasi mengenai momen-momen penting yang mereka lewati dalam beberapa waktu terakhir.

Gregoria Mariska Tunjung adalah atlet bulu tangkis nasional kelahiran Wonogiri, 11 Agustus 1999. Sementara itu, Mikha Angelo merupakan penyanyi yang memulai kariernya sebagai jebolan ajang pencarian bakat X Factor Indonesia musim pertama. Keduanya melangsungkan pernikahan pada Jumat, 21 Februari 2025.

Perjalanan menuju kehadiran sang buah hati

Dalam unggahannya, Gregoria Mariska mengungkapkan bahwa dirinya dan Mikha membutuhkan waktu untuk memproses berbagai perubahan serta kebahagiaan baru yang masuk ke dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ia menjelaskan bahwa ada banyak hal yang dirasa perlu diproses dan dicerna terlebih dahulu dengan waktu serta cara mereka sendiri.

Gregoria juga membagikan cerita bahwa beberapa bulan terakhir menjadi perjalanan yang penuh pembelajaran bagi dirinya dan suami. Selama masa tersebut, mereka berusaha untuk mensyukuri setiap momen kecil yang terjadi sebelum akhirnya bisa merayakan kebahagiaan yang lebih besar lewat kehadiran anak pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki.

Gregoria menuliskan bahwa mereka banyak belajar, mensyukuri, dan menghargai perayaan kecil sebelum akhirnya merayakan cinta yang besar yang datang dari anak mereka. Momen haru ini diperkuat dengan unggahan foto saat Gregoria masih terbaring di ranjang rumah sakit dengan didampingi oleh Mikha Angelo.

Nama dan makna Noam Kharis Angelo

Pasangan ini memberikan nama Noam Kharis Angelo untuk putra pertama mereka. Nama tersebut dipilih bukan tanpa alasan, karena mengandung doa serta harapan orang tua untuk kehidupan sang anak di masa depan.

Gregoria Mariska menjelaskan secara detail makna di balik nama tersebut. Noam Kharis Angelo memiliki arti 'Ketenangan yang datang sebagai Anugerah dari Tuhan yang membawa kebaikan bagi sesama'. Nama ini mencerminkan harapan agar sang anak tumbuh menjadi pribadi yang membawa dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya.

Untuk merayakan momen ini, Gregoria mengunggah enam foto dengan berbagai pose menggemaskan sang bayi. Seluruh foto tersebut diambil saat mereka dan putranya masih berada di rumah sakit, memperlihatkan kedekatan antara orang tua baru ini dengan buah hati mereka.

Apresiasi untuk dukungan keluarga dan sahabat

Kebahagiaan yang dirasakan Gregoria dan Mikha tidak lepas dari dukungan orang-orang terdekat. Di akhir pesan pengumumannya, keduanya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang tulus kepada keluarga, sahabat, serta seluruh pihak yang telah mendampingi mereka.

Mereka merasa sangat terbantu oleh doa-doa terbaik yang diberikan selama masa-masa indah kehamilan hingga proses persalinan berlangsung. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan mereka menyambut anggota keluarga baru ini.

Kabar ini pun langsung memicu reaksi hangat di media sosial. Berbagai ucapan selamat dan doa mengalir deras dari rekan sesama atlet, musisi, hingga para penggemar. Beberapa rekan seperti Ziva Magnolya memberikan selamat dan doa agar keluarga baru ini selalu diberkati. Begitu pula dengan akun lain yang menyebut nama Kharis dan mendoakan agar sang bayi serta orang tuanya selalu sehat dan bahagia. Ada juga yang mengungkapkan rasa ikut senang melihat kabar bahagia yang dibagikan oleh pasangan ini.