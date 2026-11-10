Nita Gunawan harus operasi wajah di Shanghai gara-gara filler dan benang tanam

Hiburan

Nita Gunawan terpaksa menjalani tindakan medis di Shanghai, China, setelah jaringan wajahnya rusak akibat prosedur kecantikan di masa lalu. Operasi ini dilakukan untuk mengangkat endapan filler dan sisa benang tanam yang memicu pembengkakan serta mengganggu struktur hidungnya.

Keputusan untuk berobat ke luar negeri ini muncul setelah Nita mendapat peringatan dari dokter di Jakarta. Wajahnya sering mengalami pembengkakan parah, terutama saat baru bangun tidur atau ketika kondisi imun tubuhnya lagi drop. Pas dicek pakai USG, ternyata ada filler yang sudah menyebar sampai ke jaringan otot.

Tidak semua material filler bisa diangkat. Dokter cuma bisa mengambil bagian yang masih ada di permukaan jaringan wajah, sementara yang sudah masuk terlalu dalam ke otot nggak bisa diambil. Nita menyebut hal ini sebagai kesalahan masa lalu dan mengaku tindakannya sangat mendesak karena wajahnya penuh dengan filler.

Nggak cuma soal filler, hidung Nita juga bermasalah. Dia pernah berulang kali melakukan prosedur tanam benang untuk meluruskan hidungnya yang dulunya bengkok. Bukannya makin oke, jaringan bagian dalam hidungnya malah rusak dan muncul benjolan.

Dokter memperingatkan kalau sisa benang dan benjolan itu nggak segera diangkat, struktur hidungnya bisa rusak secara permanen. Akhirnya, Nita menjalani pengeluaran sisa benang sekaligus perbaikan struktur hidung di Shanghai. Dia mengibaratkan proses perbaikan ini seperti memperbaiki hidung yang patah karena kecelakaan.

Setelah prosedur tersebut, Nita menyebut material filler dan benang yang menumpuk sudah dikeluarkan. Kondisi wajahnya pun sudah kembali normal. Menurut Nita, tindakan ini harus dilakukan karena sangat mendesak, sekaligus menunjang penampilannya di kamera.