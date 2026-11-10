Gak mau spill tanggal nikah, Jonathan Frizzy dan Ririn Dwi Ariyanti malah bikin bisnis bareng

Hiburan

Jonathan Frizzy baru saja menanggapi rumor yang ramai beredar di media sosial soal rencana pernikahannya dengan Ririn Dwi Ariyanti. Aktor yang akrab dipanggil Ijonk ini mengaku tidak mempermasalahkan kabar tersebut, meski ia belum mau membocorkan kapan tepatnya tanggal pernikahan mereka akan digelar.

Saat menjadi bintang tamu di acara Brownis, Jonathan Frizzy memilih untuk fokus menjalani hubungan mereka sebaik mungkin. Ia mengatakan agar hubungan mereka tetap baik-baik dan bahagia terus.

Walaupun agenda pelaminan masih jadi misteri, ternyata pasangan ini sudah melangkah jauh dalam urusan profesional. Jonathan Frizzy mengungkapkan bahwa ia dan Ririn Dwi Ariyanti telah mendirikan sebuah rumah produksi bersama.

Kira-kira bakal produksi apa nih rumah produksi mereka?