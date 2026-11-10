Naykilla jadi pemenang pertama kategori Hipdut di AMI Awards 2026

Hiburan

Naykilla baru saja mencetak sejarah di ajang Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards ke-29. Penyanyi sekaligus penulis lagu ini berhasil membawa pulang piala kemenangan lewat lagu hitnya yang berjudul "MMG (My Mine Gueh)".

Kemenangan ini terasa spesial karena Naykilla terpilih sebagai pemenang dalam kategori Karya Produksi Hipdut Terbaik. Kategori Hipdut atau Hip-hop Dangdut ini merupakan satu dari empat kategori baru yang dihadirkan penyelenggara untuk mengapresiasi tren genre musik nusantara yang makin beragam.

Prestasi lagu "MMG (My Mine Gueh)" sebenarnya sudah terlihat mentereng sebelum menang. Lagu ini sempat bersaing ketat di kategori utama Bidang Umum sebagai Karya Produksi Terbaik Terbaik.

Selain soal trofi, momen Naykilla di atas panggung Ciputra Artpreneur, Jakarta, pada 4 November 2026 juga jadi pusat perhatian. Saat menerima penghargaan, ia tampak sangat ekspresif menunjukkan rasa syukur dan kegembiraannya dengan memberikan salam tiga jari kepada para penonton yang memadati arena.