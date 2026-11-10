Khadijah Azzahra ubah tampilan pengantin 40 tahun jadi kayak 20-an, viral banget!

Hiburan

Khadijah Azzahra baru saja bikin heboh lewat hasil riasan pengantin di sebuah pernikahan mewah di Banyuwangi. Penata rias ini berhasil menyulap tampilan pengantin wanita yang berusia di atas 40 tahun sampai terlihat seperti usia 20-an. Si pengantin sendiri adalah istri dari seorang pemilik pabrik rokok di Pamekasan, Madura.

Khadijah menceritakan kalau dia sengaja diundang dari Malang ke Banyuwangi untuk project ini. Menariknya, mahar pernikahan mereka berupa mobil. Khadijah menyebut si pengantin pria hampir berusia 50 tahun, meski dia tidak tahu angka pastinya. Sementara itu, pengantin wanita yang dipanggil Tante Dian hanya meminta agar tampil fresh dan terlihat jauh lebih muda.

Proses makeup-nya sendiri dilakukan dengan sangat detail. Khadijah memulai dengan persiapan dasar wajah untuk menyamarkan garis halus dan meratakan warna kulit. Untuk memberi dimensi wajah yang segar, dia menggunakan teknik shading hidung yang tegas dan cream blush warna merah muda hangat di pipi.

Khadijah menyiapkan tiga konsep riasan yang berbeda. Pertama adalah look fresh dengan nuansa peach, kedua gaya Arab, dan ketiga adalah look Barbie. Untuk momen akad, pengantin meminta gaya klasik yang soft, sedangkan untuk resepsi dia ingin tampilan yang lebih bold.

Detail riasannya mencakup alis yang presisi, eyeshadow peach-orange, eyeliner tajam, serta bulu mata palsu. Sebagai sentuhan akhir, Khadijah menggunakan bedak tabur dan lipstik matte bernuansa nude-peach agar tekstur wajah terlihat halus dan alami.

Video transformasi ini langsung meledak dan sudah ditonton lebih dari 1,9 juta kali. Banyak netizen yang takjub dengan hasilnya, bahkan ada yang menyebut pengantinnya terlihat seperti umur 25 tahun.

Jujur, skill Khadijah emang nggak main-main, bisa bikin efek awet muda yang nggak kelihatan menor. Kira-kira kalian berani nggak minta makeup yang transformasinya sedrastis ini?