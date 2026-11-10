Rayakan ultah ke-48, Rossa kirim kue buat anak-anak di Gaza

Hiburan

Penyanyi Rossa punya cara yang beda buat ngerayain hari ulang tahunnya yang ke-48. Alih-alih bikin pesta mewah yang glamor, dia milih untuk bagi-bagi kebahagiaan buat anak-anak di Gaza, Palestina, lewat kue ulang tahun yang dibuat khusus.

Niat baik ini ternyata bukan keputusan mendadak. Rossa udah ngerencanain hal ini sejak September lalu. Dia udah kontak salah satu kreator konten yang dia kenal di media sosial untuk bantu nyiapin kue-kue tersebut.

Kreator konten yang dimaksud adalah Aya, pemilik akun @ayaezed. Rossa mengaku kalau dia adalah salah satu followers Aya dan sangat suka dengan konten-konten yang dibagikan perempuan yang akrab disapa Sister Aya itu.

Rossa merasa terinspirasi karena Sister Aya sering banget bikin konten tentang upayanya menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yang ada di Gaza. Karena itulah, Rossa minta bantuan Aya buat nyiapin kue yang nantinya dibagikan kepada anak-anak di Palestina yang lagi menghadapi situasi sulit.

Saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rossa bilang kalau dia "amat sangat suka" dengan konten Aya yang fokus memberikan kebahagiaan buat anak-anak di sana. Definisi ulang tahun yang bermakna banget, ya!