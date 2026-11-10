Disindir tak laku karena sibuk jualan parfum, Felicya Angelista kasih penjelasan

Hiburan

Felicya Angelista dan Caesar Hito belakangan ini sering kena sindir warganet karena jarang muncul di layar kaca. Mereka bahkan disebut sudah tidak laku lagi di dunia sinetron gara-gara terlalu sibuk jualan parfum lewat live shopping di TikTok.

Menanggapi hal itu, Felicya menegaskan kalau sebenarnya tawaran main sinetron masih banyak masuk. Dia dan Hito juga mengaku kangen menjalani aktivitas syuting. Tapi, ada alasan kuat kenapa dia memilih untuk vakum sementara.

Felicya ingin fokus mengurus kedua anaknya. Dia khawatir kalau mengambil proyek sinetron stripping, waktunya bersama anak-anak akan berkurang drastis. Apalagi dia punya pengalaman sinetron terakhirnya yang berjalan sampai lima tahun, dan dia merasa kalau mengambil project serupa sekarang, anaknya bisa saja sudah masuk SD saat syuting selesai.

Selain urusan anak, ada agenda keluarga yang sudah direncanakan sejak lama. Felicya dan Hito sudah punya rencana liburan ke luar negeri pada Desember mendatang. Karena kalau sudah syuting tidak bisa izin untuk liburan, mereka memilih untuk tidak mengambil pekerjaan syuting dulu agar rencana traveling tersebut tidak terganggu.

Felicya memperkirakan dirinya mungkin baru akan kembali syuting pada 2027. Namun, untuk Caesar Hito, peluangnya untuk kembali ke dunia sinetron disebut akan lebih cepat daripada Felicya.