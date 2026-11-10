Denada cerita alasan operasi plastik berkali-kali, ternyata ada yang paling sakit

Hiburan

Denada blak-blakan soal keputusannya menjalani operasi plastik berkali-kali. Bagi aktris sekaligus penyanyi ini, melakukan prosedur kecantikan adalah bagian dari cara membahagiakan diri sendiri. Selain itu, dia merasa penampilan maksimal adalah keharusan agar tetap eksis di industri hiburan.

Denada menyebut bahwa merawat kecantikan dan berusaha tampil cantik adalah bagian dari tuntutan pekerjaan. Hal ini diungkapkannya saat menjadi bintang tamu di program Pagi-pagi Ambyar.

Belum lama ini, pemain serial Jumirah ke Hollywood tersebut baru saja menjalani operasi plastik di bagian pinggul. Ternyata, proses operasi yang memakan waktu lima jam ini terasa jauh lebih menyakitkan dibandingkan operasi plastik di bagian wajah yang sudah sering dia lakukan sebelumnya.

Saking sakitnya, selebritas berusia 47 tahun ini sampai menyebut prosedur di bagian pinggul tersebut sebagai operasi plastik tersakit yang pernah dia jalani. Jujur, kita sih mending sakit hati karena ghosting daripada sakit fisik habis operasi lima jam, ya kan?