Akting jadi pelakor sukses banget, Keysha Angelica malah banjir DM dimarahin netizen

Hiburan

Aktris Keysha Angelica sukses bikin penonton naik darah lewat perannya sebagai Citra dalam sinetron Kesetiaan yang tayang di SCTV. Citra digambarkan sebagai mahasiswi yang terjebak hubungan terlarang dengan dosennya sendiri, Pram, yang diperankan oleh Omar Daniel.

Karakter Citra ini benar-benar jadi pemicu konflik rumah tangga antara Pram dan istrinya, Nadya, yang diperankan Anggika Bolsterli. Karena aktingnya yang meyakinkan sebagai pelakor, Keysha justru banjir pesan langsung atau direct message (DM) dan komentar penuh kekesalan dari pemirsa.

Diminta tobat oleh netizen

Saking terbawa emosinya, beberapa penonton bahkan meminta Keysha untuk mengubah sikap Citra dan berhenti mengganggu rumah tangga Nadya dan Pram. Keysha menceritakan dalam jumpa pers virtual bahwa ada penonton yang mengirim pesan seperti, eh Citra lo tobat ya, insaf lo, itu suami orang, bisa stop nggak Citra.

Bagi Keysha, reaksi keras dari netizen ini justru jadi pengalaman menarik. Ia merasa kemarahan penonton adalah bukti kalau karakter antagonis yang ia bangun berhasil sampai ke perasaan pemirsa.

Sisi gelap karakter Citra

Meski jadi sosok yang dibenci, Citra sebenarnya punya latar belakang keluarga yang tidak harmonis. Hal inilah yang membuat Citra merasa nyaman berada di dekat Pram. Ironisnya, Citra sebelumnya sempat mendapatkan pertolongan dari Nadya yang juga dosennya, namun hubungan baik itu berubah jadi masalah setelah Citra menjalin hubungan terlarang dengan suami Nadya.

Riset mandiri lewat media sosial

Untuk mendalami peran sebagai orang ketiga yang kompleks, Keysha melakukan riset sendiri melalui berbagai referensi di media sosial. Ia mengamati gaya bicara hingga bahasa tubuh perempuan dengan pengalaman serupa agar terlihat nyata. Menurutnya, karakter Citra ini cukup menantang karena ia harus mengeluarkan energi ekstra untuk menampilkan emosi mulai dari kemarahan, kesedihan, sampai adegan menangis.

Pengalaman pertama main stripping

Sinetron Kesetiaan menjadi proyek stripping pertama bagi Keysha. Aktris berusia 21 tahun ini harus beradaptasi dengan ritme produksi sinetron kejar tayang. Meski begitu, ia mengaku happy menjalani syuting karena suasana kekeluargaannya sangat kental, terutama saat bekerja bersama Anggika Bolsterli, Omar Daniel, dan Rionaldo Stokhorst.

Jujur saja, kalau sampai netizen minta kita tobat lewat DM, itu artinya aktingnya sudah level juara, kan?