Agnez Mo klarifikasi soal peran Psylocke di X-Men Reboot

Hiburan

Agnez Mo akhirnya memberikan klarifikasi setelah unggahan di media sosialnya memicu spekulasi bahwa ia mendapatkan peran dalam film X-Men Reboot garapan Marvel Studios.

Lewat unggahan pada 9 November, Agnez menegaskan bahwa ia tidak pernah mengumumkan telah mendapatkan peran dalam film tersebut. Ia menjelaskan bahwa kata 'manifesting' yang ia tulis sebelumnya hanyalah bentuk harapan setelah melihat fan-cast yang menampilkan dirinya sebagai salah satu karakter Marvel.

"Halo semuanya! Senang banget deh lihat antusiasme kalian, tapi sekadar memperjelas ya, aku bilang "manifesting" sambil pakai emot 🤞🏻 (fingers crossed!) waktu lihat fan-cast itu di timeline-ku! Aku enggak pernah bilang kalau aku dapat peran itu!," tulis Agnez di X.

Agnez juga menambahkan rasa terima kasih atas kasih sayang, antusiasme, dan doa dari para penggemarnya. Ia pun mengajak mereka untuk lanjut 'manifesting' dan berdoa bersama-sama.

Spekulasi ini bermula ketika Agnez membagikan ulang unggahan yang menyebutkan Marvel sedang mencari aktris Asia untuk peran pendukung di film tersebut. Agnez menyertakan kata "manifesting" dalam postingannya, yang kemudian dianggap banyak orang sebagai sinyal kuat bahwa ia terlibat dalam proyek tersebut.

Keadaan makin panas saat Agnez membagikan fan-art yang menampilkan dirinya sebagai Psylocke, salah satu karakter di semesta X-Men. Hal ini membuat penggemar yakin bahwa penyanyi ini bakal debut di Marvel Cinematic Universe (MCU).

Banyak netizen di X yang bereaksi yakin, bahkan ada yang merasa Agnez tidak mungkin sekadar me-repost jika tidak ada kesepakatan peran. Beberapa penggemar juga mengaitkan kedekatan Agnez dengan pemeran Psylocke sebelumnya, Olivia Munn.

Namun, sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari Marvel Studios mengenai keterlibatan Agnez dalam X-Men Reboot maupun soal peran Psylocke dalam film terbaru tersebut.

Jujur, kita semua pengen banget lihat Agnez jadi superhero, tapi ya sudah, mari kita lanjut berdoa bareng Agnez biar beneran kejadian!