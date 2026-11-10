Beberapa selebriti Indonesia yang pernah dituding tone deaf oleh netizen

Hiburan

Istilah tone deaf sering banget dilempar netizen ke selebritas yang dianggap gak peka atau acuh terhadap kondisi sosial, ekonomi, maupun perasaan masyarakat luas. Biasanya, perilaku atau pernyataan di media sosial jadi pemicu utama mereka dicap gak berempati.

Gaya hidup dan kepolosan Livy Renata kerap menyita perhatian publik, dan respons serta ketidaktahuannya terhadap hal-hal mendasar dalam kehidupan masyarakat umum dinilai berlebihan oleh sebagian netizen. Tudingan tone deaf muncul waktu dia pamer momen liburan ke luar negeri saat situasi ekonomi lagi menantang. Menanggapi hal itu, Livy bilang bahwa dia ingin menikmati hidup sebelum tua dan punya anak karena masa muda cuma sekali, saat jadi bintang tamu No Secret pada 6 November 2026.

Maia Estianty juga sempat memicu perdebatan setelah membagikan pandangannya soal rezeki dan kerja keras. Maia mengibaratkan rezeki manusia seperti burung liar yang harus rajin terbang buat dapat makanan. Analogi ini justru menuai kritik pedas karena dianggap menyederhanakan persoalan ekonomi dan mencerminkan sudut pandang kelas atas yang minim empati terhadap ketimpangan ekonomi struktural.

Maudy Ayunda juga gak luput dari kritik meskipun dikenal berprestasi. Masalah muncul saat Maudy membagikan konten mindfulness yang menyarankan publik membatasi konsumsi berita buruk demi kesehatan mental. Warganet protes karena menganggap kemampuan untuk rehat dari berita buruk adalah hak istimewa yang gak dimiliki semua orang, mengingat berita sosial-ekonomi adalah realitas harian masyarakat umum. Maudy akhirnya meminta maaf dan memperjelas konteks pernyataannya.

Terakhir ada Kiky Saputri yang biasanya jadi pengkritik sosial, tapi malah kena kritik sendiri. Hal ini terjadi setelah video dia berada di dalam jet pribadi beredar, ditambah lagi penggunaan istilah 'rakyat jelata' saat membagikan momen tersebut. Kiky kemudian memberikan klarifikasi dan meminta maaf, dengan penjelasan kalau ucapannya itu sebenarnya hanya sindiran atau sarkasme, bukan untuk merendahkan publik.

Jujur, beberapa analogi ini emang terasa agak jauh banget dari kenyataan hidup kita yang harus berjuang tiap hari, kan?