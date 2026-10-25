Zaskia Adya Mecca terjun langsung padamkan karhutla di Palangkaraya

Hiburan

Zaskia Adya Mecca baru-baru ini jadi sorotan setelah terjun langsung membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aktris sekaligus pengusaha ini nggak cuma sekadar peduli, tapi ikut membantu proses pemadaman lahan gambut yang terbakar.

Lewat unggahannya, istri sutradara Hanung Bramantyo ini mengungkapkan kalau memadamkan lahan gambut itu butuh tenaga dan ketelitian ekstra. Soalnya, bara api bisa bertahan di bawah permukaan tanah, jadi nggak bisa asal siram saja. Zaskia juga mengaku emosional melihat kondisi di sana yang sudah berlangsung berbulan-bulan tanpa kepastian kapan apinya bakal benar-benar padam.

Selain itu, dia memberikan perhatian lebih pada perjuangan para relawan mandiri yang harus mengupayakan sendiri kebutuhan operasional untuk pemadaman. Aksi nyata seperti ini memang bikin publik kembali melirik sosok Zaskia, yang ternyata punya sisi kemanusiaan dan kepedulian lingkungan yang tinggi di luar dunia hiburan.

Kalau bicara soal latar belakang, Zaskia adalah lulusan SMA Global Islamic School, Jakarta. Dia sempat melanjutkan kuliah di jurusan Psikologi Universitas Paramadina, meskipun akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari program S-1 tersebut.

Perjalanan kariernya di dunia entertainment sendiri dimulai sejak remaja. Dia pertama kali masuk lewat ajang Model Kawanku tahun 2001 dan berhasil meraih posisi kedua. Setelah itu, Zaskia memulai debut aktingnya di sinetron Cinta SMU tahun 2002, lalu makin dikenal lewat judulan Kiamat Sudah Dekat dan Lorong Waktu.

Zaskia juga sempat mencoba peruntungan di layar lebar, salah satunya lewat film Ayat-Ayat Cinta tahun 2008 dengan memerankan karakter Noura binti Bahadur. Tapi sekarang, Zaskia nggak cuma fokus akting. Dia juga mengembangkan Meccanism, brand busana miliknya yang menjadi salah satu usahanya di luar dunia akting.