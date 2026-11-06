KHW Part 400 bakal jadi film? Nadia Omara beri klarifikasi

Hiburan

Nadia Omara memberikan klarifikasi terkait rumor adaptasi cerita KHW Part 400 berjudul Pulang menjadi film bioskop. Nadia menegaskan bahwa dirinya, tim, maupun narasumber belum pernah memberikan persetujuan untuk mengadaptasi cerita tersebut ke layar lebar.

Isu ini mulai ramai setelah MD Pictures mendaftarkan proyek film berjudul Pulang melalui Tanda Pemberitahuan Pembuatan Film pada 29 Oktober 2026. Karena judulnya mirip dengan konten terbaru Nadia di YouTube, netizen langsung menduga kalau film tersebut adalah adaptasi dari episode KHW ke-400.

Bantahan ini disampaikan Nadia melalui kolom komentar di unggahan akun Threads @sebelumharikamis_. Ia memastikan sampai saat ini tidak ada persetujuan maupun kerja sama dengan pihak mana pun soal proyek tersebut.