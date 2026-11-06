Cakra Khan sudah siapkan rencana pensiun, mau jadi pekebun di Pangandaran

Hiburan

Cakra Khan ternyata sudah punya rencana matang buat masa pensiunnya nanti. Penyanyi berusia 34 tahun ini memilih untuk pulang ke kampung halamannya di Pangandaran, Jawa Barat, dan menjalani hidup sebagai pekebun.

Menariknya, Cakra mengaku nggak tertarik buat banting setir jadi produser musik setelah berhenti jadi penyanyi. Dia lebih pengin menikmati hidup yang dekat dengan alam lewat aktivitas berkebun. "Kalau produksi mungkin enggak. Cuman kalau saya nanti selesai menjadi penyanyi, saya sudah pasti akan berkebun," ungkapnya saat ditemui di Kuningan, Jakarta Selatan.

Bukan cuma sekadar mimpi, lahan buat berkebun pun sudah disiapkan. Lokasinya ada di kawasan Pangandaran yang lingkungannya masih alami dan dekat dengan sumber air. Saat ini lahan tersebut masih berupa hutan karena Cakra sengaja mencari lokasi yang dekat dengan curug dan sungai.

Jujur saja, pilihan ini terasa sangat damai. Bayangkan saja, dari panggung besar pindah ke suasana hutan dan suara air terjun. Sebuah transisi karier yang sangat kontras tapi terdengar sangat menenangkan, bukan?