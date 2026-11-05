Christine Panjaitan pilih kurangi aktivitas hiburan demi urus cucu

Hiburan

Christine Panjaitan mulai menjalani hidup dengan aktivitas hiburan yang lebih terbatas. Penyanyi yang populer lewat lagu-lagu hits era 1980-an ini kini lebih memprioritaskan waktu pribadi dan keluarga dibandingkan mengambil banyak pekerjaan di industri hiburan.

Saat ditemui di Studio Trans TV, Mampang, Jakarta Selatan pada 4 November 2026, Christine mengungkapkan bahwa ia tidak lagi menerima tawaran tampil di panggung maupun program televisi sesering dulu. Nggak terlalu sering sih, sudah mulai dikurangi, katanya. Meski begitu, ia tetap membuka peluang kerja kalau acaranya sesuai dengan keinginan.

Jadi Nenek Siaga buat Enam Cucu

Di luar urusan musik, keseharian Christine yang tinggal di Bandung kini lebih banyak diisi bersama keluarga. Ia punya hubungan yang sangat dekat dengan enam cucunya yang tinggal di Jakarta. Saking dekatnya, para cucu ini rutin berkunjung ke rumah sang nenek setiap hari Minggu.

Ada cerita lucu soal perubahan kebiasaannya saat mengasuh. Dulu, saat baru punya cucu pertama, Christine sering berkomunikasi lewat panggilan video. Tapi setelah jumlah cucunya jadi enam, perhatiannya sekarang lebih banyak tertuju ke cucu yang paling kecil. Kalau waktu cucu pertama iya di-video call terus. Kalau sudah enam gini, yang ditanya paling yang kecil, tuturnya.

Tak hanya bertemu di akhir pekan, Christine juga sering menjaga cucu-cucunya kalau anak-anaknya ada keperluan atau harus ke luar kota. Beberapa cucunya bahkan sudah terbiasa menginap di rumahnya. Inilah yang jadi bagian dari rutinitas barunya setelah mengurangi kegiatan di dunia hiburan.

Agenda Liburan ke Eropa

Selain fokus ke keluarga, Christine punya rencana jalan-jalan ke luar negeri. Ia akan berlibur selama 11 hari ke Belanda dan London. Selain ingin menikmati suasana, ia juga ingin bertemu teman-temannya di sana. Rencana ini pas banget dengan keinginannya untuk menjalani hidup yang lebih santai.

Bagi Christine, musik bukan satu-satunya hal yang harus ada di kesehariannya. Iya, menikmati hidup. Kalau lagi pengin nyanyi ya nyanyi, ujarnya.

Masih Mau Nyanyi tapi Ogah Bikin Lagu Baru

Walaupun sudah jarang tampil, Christine tidak benar-benar meninggalkan dunia tarik suara. Ia masih bersedia membawakan lagu-lagu lama yang membesarkan namanya kalau ada kesempatan yang pas. Tapi kalau disuruh bikin lagu baru, ia tegas menolak. Kalau recycle saja lagu lama saya, itu boleh. Tapi kalau bikin lagu baru lagi, enggak, ungkapnya.

Menariknya, Christine justru terbuka untuk bekerja sama dengan penyanyi generasi muda karena ia menilai vokal mereka sangat bagus.

Kritik Halus buat Musik Zaman Now

Christine juga memberikan opininya soal perkembangan industri musik saat ini. Menurutnya, lagu-lagu sekarang punya karakter penyampaian yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami pendengar. Namun, ia merasa ada yang hilang dibandingkan karya zaman dulu.

Ia menilai lagu-lagu terdahulu lebih kental unsur sastranya, seperti penggunaan pantun dan puisi, jadi penyampaiannya tidak terlalu gamblang. Sementara itu, lagu masa kini menurutnya cenderung terlalu lugas dalam menyampaikan pesan. Lagu-lagunya sekarang gampang dicerna, cuma agak terlalu lugas. Kalau zaman dulu kan semuanya pakai pantun, puisi, pungkasnya.