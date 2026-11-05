Dwi Sasono spill rahasia nikah 19 tahun sama Widi Mulia, ternyata simpel banget!

Hiburan

Dwi Sasono dan Widi Mulia baru saja merayakan anniversary pernikahan ke-19 pada November 2026. Untuk menandai momen ini, Dwi Sasono mengunggah foto kebersamaan mereka di Instagram. Di foto itu, keduanya tampil santai sambil duduk berdampingan di meja makan dan tersenyum ke arah kamera.

Tapi, yang bikin salut bukan cuma fotonya, melainkan caption-nya yang jujur banget. Dwi Sasono menuliskan refleksi tentang gimana arti pernikahan berubah setelah hampir dua puluh tahun bersama. Dia merasa kalau anniversary itu adalah pengingat yang lucu.

Menurut Dwi, dulu mereka berjanji sehidup semati di depan banyak orang. Namun sekarang, janjinya justru "menyusut" jadi hal yang sangat domestik, yaitu permintaan tolong untuk mematikan lampu karena sudah merasa mengantuk.

Lewat unggahan ini, Dwi Sasono ingin menunjukkan kalau kebahagiaan dalam rumah tangga nggak harus selalu lewat momen besar atau ungkapan romantis yang mewah. Justru perhatian-perhatian sederhana dalam keseharianlah yang menurutnya jadi kunci utama untuk menjaga hubungan mereka tetap kuat.

Sumpah, relate banget nggak sih? Ternyata definisi romantis itu bergeser dari janji setia jadi saling bantu matiin lampu pas mau tidur. Definisi cinta yang sangat realistis!