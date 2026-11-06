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AMI Awards ke-29: Idgitaf, Tulus, Bernadya, dan no na raih penghargaan utama

Mandy Mandopoulos · 06 November 2026

Yayasan Anugerah Musik Indonesia (YAMI) baru saja menggelar AMI Awards ke-29 di Jakarta pada 4 November 2026. Acara yang didukung Kementerian Kebudayaan ini mengusung tema Ruang Nada Nusantara untuk merayakan musik tanah air.

Ada 67 kategori yang diperebutkan, jadi pilihannya benar-benar luas, mulai dari berbagai genre sampai pendekatan produksi yang beda-beda. Berdasarkan daftar pemenang, nama-nama besar seperti Tulus, Idgitaf, Bernadya, dan no na berhasil membawa pulang penghargaan utama.

Kira-kira siapa nih musisi favorit kalian yang seharusnya masuk daftar pemenang tapi malah terlewat?

Dengan informasi dari sumber publik, Wikipedia, YouTube, Instagram, dan TikTok.