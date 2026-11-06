AMI Awards ke-29: Idgitaf, Tulus, Bernadya, dan no na raih penghargaan utama

Hiburan

Yayasan Anugerah Musik Indonesia (YAMI) baru saja menggelar AMI Awards ke-29 di Jakarta pada 4 November 2026. Acara yang didukung Kementerian Kebudayaan ini mengusung tema Ruang Nada Nusantara untuk merayakan musik tanah air.

Ada 67 kategori yang diperebutkan, jadi pilihannya benar-benar luas, mulai dari berbagai genre sampai pendekatan produksi yang beda-beda. Berdasarkan daftar pemenang, nama-nama besar seperti Tulus, Idgitaf, Bernadya, dan no na berhasil membawa pulang penghargaan utama.

Kira-kira siapa nih musisi favorit kalian yang seharusnya masuk daftar pemenang tapi malah terlewat?