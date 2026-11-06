Nova Soraya dan Kin Aulia: Loyalitas Lebih Penting daripada Romantis

Hiburan

Kesetiaan dan kepercayaan jadi kunci utama dalam rumah tangga Nova Soraya dan Kin Aulia. Pasangan yang resmi menikah pada 15 September 2002 ini mengaku sudah punya pandangan yang berbeda soal romantisme setelah bertahun-tahun bersama.

Kin Aulia adalah personel band The Fly. Keduanya berbagi cerita tentang dinamika hubungan mereka saat hadir di Studio Pagi-pagi Ambyar Trans TV, Mampang, Jakarta Selatan, pada 5 November 2026.

Loyalitas di Atas Romantisme

Bagi Kin Aulia, perhatian dan ungkapan kasih sayang bukan lagi prioritas utama. Menurutnya, makna romantisme sudah bergeser karena mereka sudah terlalu lama menjalani hubungan, mulai dari masa pacaran sampai menikah. Kin merasa istilah romantis itu sekarang sudah kabur dan samar.

Menurut Kin, kesan romantis biasanya hanya jadi "bungkusan" di awal hubungan saja, sehingga ketulusan seseorang tidak bisa diukur hanya dari seberapa sering memberikan pelukan atau pamer kemesraan.

Dengan karakter yang agak tomboy, Nova mengaku kurang suka kalau terlalu sering diberikan ungkapan kasih sayang yang berlebihan karena merasa geli dan canggung. Meski begitu, ia tetap merasa pelukan boleh dilakukan sesekali, terutama saat ia sedang bad mood.

Hadiah Pengalaman dan Kepercayaan

Dalam urusan memberi hadiah, Kin punya gaya bercanda yang unik. Ia menyebut bahwa daripada memberikan rangkaian bunga beneran, lebih baik memberikan "bunga bank". Namun, secara serius, Kin menjelaskan bahwa mereka lebih memilih hadiah berupa pengalaman bersama keluarga.

Salah satu bentuk perhatian yang mereka pilih adalah merencanakan liburan bersama anak dan keluarga besar. Bagi Kin, menghabiskan waktu bersama memiliki dampak yang lebih dalam dibandingkan sekadar memberi barang. Nova sendiri merasa tidak masalah dengan hal itu, karena baginya ucapan dan doa baik dari suami sudah sangat berarti.

Kepercayaan yang besar juga membuat Nova tidak merasa cemburu saat melihat banyak penggemar perempuan mengelilingi Kin ketika tampil bersama The Fly. Nova yakin suaminya bisa menjaga perilaku meskipun bekerja di lingkungan musik rock dan percaya bahwa Kin tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh di luar.

Sisi Lain Personel Band Rock

Nova juga membocorkan kebiasaan Kin yang tidak biasa untuk ukuran personel band rock. Kin ternyata tidak merokok dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol.

Bahkan saat berada di kelab, meskipun ditawari minuman gratis, Kin justru memilih untuk memesan jus jeruk. Benar-benar definisi anak band rock yang sangat sehat ya.