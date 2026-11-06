Abang L makin eksis, Lesti Kejora spill hobi putranya yang cinta banget sama panggung

Hiburan

Lesti Kejora cerita kalau putranya, Abang L, hobi banget tampil di depan kamera. Pedangdut berusia 27 tahun ini mengungkapkan hal tersebut saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada 4 November 2026, setelah menghadiri AMI Awards.

Menurut Lesti, ketertarikan Abang L pada dunia seni sudah terlihat sejak masih kecil, dan Rizky Billar pun sudah tahu soal kebiasaan anaknya ini. Setiap kali melihat kamera atau panggung, Abang L langsung semangat. Lesti yakin banget kalau darah seni mengalir deras di diri putranya. "Kalau lihat kamera atau lihat panggung itu suka banget," kata Lesti.

Kecintaan Abang L pada musik juga terbawa sampai ke rumah. Lesti mengaku anaknya hampir tidak pernah berhenti bersenandung di sela aktivitas apa pun, bahkan saat bersiap mandi pun tetap asyik menyanyi. "Dia suka banget nyanyi. Mau mandi, lagi ngapain aja pasti nyanyi," tuturnya.

Meski bakatnya makin kelihatan, Lesti memilih untuk tidak memaksakan apa pun. Dia ingin keputusan soal pendidikan vokal sepenuhnya mengikuti keinginan sang anak supaya Abang L bisa tumbuh dengan cara yang menyenangkan dan tidak merasa terbebani.

Bicara soal identitas, anak yang sekarang dikenal dengan nama Levian ini sebelumnya diberi nama Muhammad Leslar Al-Fatih Billar. Lesti dan Billar mengganti nama tersebut saat Levian merayakan ulang tahun kedua pada Desember 2023. Alasannya biar nanti Levian tidak merasa cemburu kalau punya adik yang tidak menggunakan nama Leslar.

Karier ciliknya pun sudah mulai jalan. Pada 2024, Levian merilis lagu berjudul Ayo Bergembira yang menjadi soundtrack program televisinya, Abang L the Explorer. Dia juga pernah membawakan lagu nasional Indonesia Pusaka. Nggak cuma musik, Levian juga mulai menjajal dunia akting pada 2026 dengan membintangi serial televisi Senandung Cinta Lilis sebagai Jalu.

Jujur, melihat semangatnya, kayaknya bakal jadi bintang besar nih. Kira-kira bakal lebih jago nyanyinya atau aktingnya ya?