Gak cuma akting, Randy Pangalila resmi jadi Sports Nutrition Advisor

Hiburan

Aktor Randy Pangalila baru saja membuktikan kalau hobi olahraganya nggak cuma buat gaya-gayaan. Dia resmi meraih predikat Sports Nutrition Advisor dari APKI Indonesia setelah menyelesaikan tahap pembelajaran dan ujian.

Kabar ini dibagikan Randy lewat Instagram pribadinya . Dia merasa bersyukur bisa melangkah lebih jauh dalam memahami hubungan antara nutrisi dan aktivitas fisik. "Puji Tuhan! One more step forward!" tulis Randy dalam unggahannya.

Buat Randy, pencapaian ini bukan sekadar pamer sertifikat baru, tapi bagian dari proses belajar buat mengembangkan kemampuannya. Jujur, kita salut banget sama konsistensinya yang nggak cuma fokus di dunia hiburan tapi juga serius urusan kesehatan.

Kira-kira siapa nih yang mau konsultasi menu diet sehat sama Randy?