Maell Lee ajukan talak cerai terhadap Anggita Oktaviani, alasannya disebut masalah prinsip

Hiburan

Kabar mengejutkan datang dari konten kreator Maell Lee yang mengajukan permohonan talak cerai terhadap Anggita Oktaviani. Hal yang bikin heboh adalah fakta bahwa ini merupakan kali kedua Maell mengalami kegagalan dalam rumah tangga.

Banyak banget spekulasi yang beredar di publik, mulai dari isu orang ketiga sampai tuduhan KDRT. Tapi, kuasa hukum Maell Lee, Christopher L.P. Simanjuntak, memilih untuk tidak membuka detail materi perkara tersebut ke ruang publik agar tidak mendahului proses hukum yang sedang berjalan.

Meski tertutup soal detailnya, Christopher menegaskan bahwa ada persoalan yang sangat mendasar yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi oleh kliennya. Saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ia menyebutkan bahwa ini adalah "masalah prinsipil" yang sangat prinsip sekali, sehingga tidak bisa diganggu gugat lagi.

Jujur saja, kita semua pasti penasaran apa sih 'masalah prinsipil' yang dimaksud sampai harus berakhir di pengadilan lagi?