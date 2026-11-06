Sikat habis! Lagu 'Pulung' Denny Caknan trending musik karena relate banget sama pejuang cuan

Hiburan

Lagu 'Pulung' yang dipopulerkan oleh Denny Caknan benar-benar jadi anthem buat kita yang lagi berjuang cari rezeki. Lagu bergenre Pop Jawa dan Ambyar ini ternyata diciptakan oleh Nopek Novian bareng GTA Band. Isinya dalem banget, karena mengangkat perjuangan hidup masyarakat kecil yang cuma bisa berharap dapat keberuntungan dalam hidup mereka.

Biar makin terasa vibes-nya, Denny Caknan merilis versi live music lewat kanal DC. PRODUCTION pada 27 Oktober 2026. Gila banget, per 4 November 2026 saja, videonya sudah ditonton lebih dari 2,6 juta kali dan sukses nangkring di posisi #5 Trending Musik di YouTube.

Kalau dibedah artinya, 'Pulung' itu menceritakan perjuangan seseorang menghadapi kerasnya hidup. Tokoh di lagu ini berusaha mencari penghidupan sambil berharap ada perubahan nasib yang lebih baik. Dalam budaya Jawa, 'pulung' itu sendiri dimaknai sebagai anugerah, keberuntungan, atau kesempatan besar dari Tuhan.

Ada satu bagian lirik yang paling ngena dan jadi inti dari judulnya, yaitu 'Kulo siap nampi pulung, jackpot kehidupan'. Kalimat ini menggambarkan harapan besar banget buat dapat rezeki yang bisa mengubah masa depan.

Sebenarnya, lagu ini pertama kali dirilis oleh Nopek Novian dan GTA Band pada Januari 2026. Tapi, setelah dibawakan ulang oleh Denny Caknan, lagu ini malah makin populer sampai masuk jajaran video musik trending Indonesia. Selain Denny, ada juga Soepardi Aye yang ikut memperkenalkan lagu ini ke pendengar lebih luas lewat berbagai penampilan live music.

Jujur, nggak heran sih kalau lagu ini meledak. Tema perjuangan hidup itu emang paling juara karena dekat banget sama keseharian kita semua. Tinggal tunggu aja, siapa tahu kita yang bakal dapat 'pulung' atau jackpot kehidupan itu selanjutnya.