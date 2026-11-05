D'MASIV putus kerja sama dengan RANS Entertainment gara-gara isu boikot

Hiburan

D'MASIV resmi mengakhiri kerja sama dengan RANS Entertainment yang sebelumnya jadi promotor tur Asia mereka. Rian Ekky Pradipta selaku vokalis membenarkan keputusan ini diambil setelah isu boikot terhadap perusahaan milik Raffi Ahmad ramai diperbincangkan di media sosial.

Jujur saja, langkah ini terasa masuk akal. Di tengah gempuran opini publik yang begitu masif, memilih jalan aman adalah pilihan paling logis buat musisi yang mau fokus berkarya. Rian tidak menampik kalau kontroversi yang berkembang jadi salah satu pertimbangan D'MASIV untuk melanjutkan perjalanan tur mereka tanpa bantuan RANS Entertainment.

Saat memberikan keterangan di kawasan Jakarta Selatan pada 4 November 2026, Rian menegaskan kalau pihaknya ingin tetap fokus pada aktivitas bermusik. Ia merasa tidak perlu menjelaskan banyak hal karena isu boikot tersebut sudah cukup masif. Rian menekankan bahwa intinya D'MASIV hanya ingin berkarya saja.

RANS Entertainment sebelumnya menjadi promotor dalam rangkaian tur Asia D'MASIV, termasuk penyelenggaraan konser di Taiwan dan Hong Kong. Namun, situasi berubah setelah deklarasi Sumpah Pemuda yang diikuti Raffi Ahmad menuai kontroversi dan memicu berbagai respons dari masyarakat.

Kira-kira siapa lagi ya yang bakal kena efek domino dari isu boikot ini?