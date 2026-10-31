Zainal Arifin Mochtar sebut film Laut Bercerita jadi cermin kondisi Indonesia sekarang

Hiburan

Akademisi Zainal Arifin Mochtar memberikan ulasan soal film Laut Bercerita lewat video di akun Instagram pribadinya. Menurut Zainal, karya yang diadaptasi dari novel Leila S. Chudori ini tidak cuma sukses menggambarkan berbagai peristiwa sejarah 1998, tapi juga menghadirkan refleksi yang masih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini.

Zainal menilai film ini mampu menjelaskan banyak hal, mulai dari penculikan aktivis, persoalan kekuasaan, sampai penderitaan keluarga yang ditinggalkan. Selain sisi kelam, film ini juga memperlihatkan hubungan antarmanusia, cinta, dan perjuangan mencari orang-orang yang menghilang.

Hal yang jadi sorotan Zainal adalah bagaimana cerita dalam Laut Bercerita perlu dikaitkan dengan berbagai persoalan masa kini. Menurutnya, ada sejumlah permasalahan sekarang yang punya kemiripan dengan situasi pada masa itu.

Pandangan ini membuat film tersebut bukan sekadar tontonan sejarah, melainkan jadi bahan perenungan bagi masyarakat untuk melihat kembali kondisi negeri, terutama terkait persoalan kekuasaan, kebebasan, dan kemanusiaan.

Zainal berharap Laut Bercerita bisa menjadi refleksi bersama. Ia mengajak penonton untuk menyimak filmnya sekaligus membaca novel aslinya supaya dapat perspektif yang lebih lengkap soal konteks sejarah dan berbagai persoalan yang diangkat.

Pengalaman menikmati versi film dan novel dianggap bisa saling melengkapi. Dengan begitu, penonton tidak hanya mengikuti perjalanan tokoh, tapi juga bisa menangkap konteks sejarah serta nilai-nilai yang ingin disampaikan.

Ulasan ini menunjukkan kalau film bisa jadi medium untuk menghubungkan ingatan sejarah dengan realitas masa kini. Melalui Laut Bercerita, penonton diingatkan bahwa persoalan masa lalu tidak boleh berhenti jadi catatan sejarah saja, tapi harus jadi pengingat agar masyarakat lebih peka terhadap kondisi di sekitarnya.

Jujur saja, kalau sudah nonton film sejarah yang relate sama keadaan sekarang, biasanya kita jadi mikir keras soal posisi kita di negara ini. Kamu sudah baca novelnya juga belum?