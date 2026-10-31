Gempi tulis komik Penghancur Hutan, keren banget!

Hiburan

Gempita Nora Marten, atau yang akrab dipanggil Gempi, baru saja meraih pencapaian keren. Karya tulisnya yang berjudul 'Penghancur Hutan' terpilih menjadi judul utama dalam komik serial Kecil-Kecil Punya Karya (KKPK) terbitan Mizan.

Kerennya lagi, cerita ini berawal dari tugas Bahasa Indonesia di sekolah Gempi, Sampoerna Academy. Siapa sangka tugas sekolah bisa berubah jadi buku komik yang bakal dibaca banyak orang. Ini benar-benar definisi tugas sekolah yang naik level!

Kabar bahagia ini dibagikan oleh Gisella Anastasia melalui Instagram pada 29 Oktober 2026. Gisel mengaku merasa bangga sekaligus terharu karena karya putrinya itu terpilih bersama tujuh cerita anak lainnya.

Bagi Gisel, momen ini bukan cuma soal bukunya yang terbit. Dia menilai pencapaian Gempi adalah bukti kalau kreativitas anak-anak harus terus diberi ruang untuk berkembang. Apalagi di zaman digital sekarang, kebiasaan membaca dan menulis tetap jadi hal yang penting.

Jujur, kita salut banget sama Gempi. Di saat banyak anak seumurannya mungkin cuma main gadget, dia malah bisa bikin karya yang sampai diterbitkan. Fix, Gempi memang calon penulis hebat masa depan!