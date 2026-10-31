Ringgo Agus Rahman rayakan ulang tahun ke-6 Mars dengan pesan jenaka

Hiburan

Keluarga aktor Ringgo Agus Rahman baru saja merayakan ulang tahun ke-6 putra kedua mereka, Curtis Ziggy Mars Morscheck. Momen spesial ini dibagikan Ringgo melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Perayaan dilakukan dengan suasana ceria dan hangat. Ringgo menampilkan potret keluarga bersama kue dan dekorasi ulang tahun sederhana yang didominasi warna biru.

Selain berbagi foto, Ringgo juga menuliskan pesan yang manis sekaligus jenaka untuk Mars. Ia mengungkapkan rasa syukurnya karena kehadiran Mars selalu membawa keceriaan di rumah. Ringgo merasa putranya kini tumbuh menjadi pribadi yang lebih tenang dan sudah siap untuk melangkah ke jenjang pendidikan berikutnya.

Dalam caption-nya, Ringgo menulis, "Happy birthday MARS MORS check!!! 6 tahun dimana dia sudah memberikan keramaian di keluarga ini, sudah semakin tenang karena sudah bukan anak umur 5 tahun lagi, tahun depan jadi anak SD".

Jujur, vibe perayaannya simpel tapi hangat banget. Pesan ulang tahun untuk anaknya pun tetap ada bumbu bercandanya. Semoga Mars makin pintar dan semangat masuk SD tahun depan!