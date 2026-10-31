Dewa 19 bawa album Bintang Lima ke Remember Fest 2026

Hiburan

Dewa 19 bakal tampil di Remember Fest 2026 x Cube Concert yang diadakan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 7-8 November 2026. Para Baladewa bisa bersiap karena band legendaris ini akan membawakan deretan lagu hits dari album Bintang Lima.

Di panggung Spesial Show, Ahmad Dhani dan kawan-kawan tidak tampil sendirian. Mereka bakal berkolaborasi dengan Virzha serta mantan drummer mereka, Tyo Nugros. Jujur saja, kombinasi ini sudah pasti bikin suasana pecah dan nostalgia berat.

Bukan cuma Dewa 19, hari pertama panggung Spesial Show juga bakal penuh dengan penampilan istimewa. Ada Band akan tampil bersama mantan personelnya, yaitu Baim, Donnie Sibarani, dan Krishna, untuk merayakan 30 tahun perjalanan musik mereka.

Keseruan berlanjut dengan aksi enerjik The Changcuters yang merayakan dua dekade berkarya bersama El Rumi. Buat yang suka musik cadas, Jamrud juga siap mengentak lewat lagu-lagu dari album Ningrat. Terakhir, diva pop Rossa akan melengkapi daftar penampilan dengan membawakan lagu-lagu andalannya dari album The Best of Rossa. Lineup kali ini benar-benar paket lengkap untuk pecinta musik pop dan rock Indonesia.