Kangen vibes Teresa Teng, Kris Dayanti dan Flora Liu kasih tribute spesial

Hiburan

Lagu-lagu legendaris Teresa Teng kembali diperdengarkan melalui konser A Tribute to Teresa Teng yang berlangsung di The Ballroom at Plaza Senayan, Jakarta, 28 Oktober 2026. Acara yang didukung Color Asia Live ini menghadirkan Kris Dayanti, Flora Liu, dan Putri Ayu untuk merayakan warisan musik Asia lintas generasi.

Konser dimulai pukul 19.00 WIB dengan penampilan Kris Dayanti. Penyanyi Indonesia ini membawakan lagu Mencintaimu dan Can't Take My Eyes Off You, lalu berkolaborasi dengan Flora Liu membawakan lagu Tian Mi Mi. Jujur, kolaborasi ini pasti terasa manis banget, sesuai judul lagunya.

Setelah itu, Flora Liu yang berasal dari Shanghai mengambil alih panggung dengan sederet karya populer Teresa Teng. Ia membawakan Man Bu Ren Sheng Lu, Xiao Cheng Gu Shi, He Ri Jun Zai Lai, Ni Shuo, dan Wo He Ni. Flora Liu juga mengajak Putri Ayu berduet menyanyikan Wo Zhi Zai Hu Ni atau Toki o Nagare ni Mi Wo Makase.

Putri Ayu kemudian tampil solo membawakan medley I Have Nothing dan I Will Always Love You, serta lagu Lei de Xiao Yu, Chang Huan atau Tusugunai, dan Lu Bian de Ye Hua Bu Yao Cai. Menutup rangkaian konser, Flora Liu kembali tampil dengan tujuh lagu, termasuk Mei Hua, Yue Liang Dai Biao Wo De Xin, Ye Lai Xiang, Qing Ren de Guan Huai, Goodbye My Love atau Zai Jian Wo de Ai Ren, serta Shanghai Tan.

Biar makin megah, seluruh penampilan diiringi 50 Piece Orchestra by Astrid Lea yang dipimpin konduktor RM Condro. Aransemen orkestra klasik ini jadi pengiring sepanjang pertunjukan. Penonton bernama Astrid merasa terhibur dan bernostalgia karena perpaduan lagu hits Teresa Teng dengan iringan orkestra memberikan suasana hangat.

CEO The Ballroom at Plaza Senayan, Andrea Kurniawan, menyebut pertunjukan ini dirancang agar terasa intim dan elegan, bukan sekadar konser biasa. David Ananda dari Color Asia Live menambahkan bahwa acara ini adalah pertemuan antara warisan musik Asia dan talenta Indonesia melalui kolaborasi lintas negara dan generasi.

Kira-kira lagu Teresa Teng mana yang paling bikin kamu galau kalau didengar sekarang?