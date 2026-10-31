Ciccio Manassero go public dengan Jolene Marie saat rayakan ulang tahun

Hiburan

Ciccio Manassero akhirnya go public dengan Jolene Marie. Momen ini terjadi bertepatan dengan hari ulang tahun Ciccio, yang dirayakan dengan serangkaian unggahan romantis di akun Instagram mereka berdua.

Jolene memamerkan beberapa foto kebersamaan mereka lewat unggahan yang manis. Saking bucinnya, Jolene menulis keterangan romantis dan memanggil Ciccio dengan sebutan "my love". Panggilan sayang ini nggak cuma ada di caption, tapi juga terpampang nyata di atas kue ulang tahun yang sudah disiapkan Jolene untuk Ciccio.

Untuk merayakan momen spesial ini, keduanya kompak tampil dengan gaya couple. Jolene memilih look simpel dengan busana serba hitam, mengenakan atasan halter neck dan celana panjang dengan rambut terurai. Sementara itu, Ciccio juga memakai kemeja hitam yang senada dengan Jolene. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan makan malam romantis.

Keduanya langsung jadi pusat perhatian netizen. Unggahan mereka dibanjiri berbagai komentar, dan banyak yang merasa gemas melihat kedekatan pasangan baru ini.

Sebagai catatan, Jolene Marie sendiri dikenal sebagai model sekaligus Runner-Up Pertama Puteri Indonesia 2019. Sementara itu, sebelum menjalin hubungan dengan Jolene, Ciccio diketahui pernah menjalin hubungan dengan Natasha Ryder.