Chandra Satria rilis trilogi musik Dan Bila Esok, duet lagi bareng Sheila Majid

Hiburan

Penyanyi Chandra Satria merilis karya terbaru berupa trilogi musik yang diberi judul Dan Bila Esok. Proyek ini bukan sekadar kumpulan lagu, tapi menggabungkan aransemen musik dengan penceritaan visual yang saling terhubung lewat rangkaian video musik.

Trilogi ini terdiri dari tiga lagu, yaitu Saat Denganmu, Dan, dan Pilihan. Untuk lagu Dan, Chandra memberikan nyawa baru yang berbeda dari versi aslinya yang kental dengan nuansa pop-rock era 90-an.

Yang bikin makin spesial, Chandra berkolaborasi dengan penyanyi asal Malaysia, Sheila Majid, untuk berduet di lagu pembuka trilogi, Saat Denganmu. Ini jadi momen reuni mereka setelah sebelumnya pernah berduet di lagu Ingatlah Diriku pada 2009. Karya tersebut mendapat sentuhan aransemen dari Tohpati serta orkestrasi Budapest Scoring Orchestra, menghadirkan warna musikal yang megah sekaligus emosional.

Konsep trilogi ini sebenarnya sudah lama diinginkan Chandra, sampai akhirnya ia memberanikan diri memulainya tahun lalu. Ia ingin proyek ini terasa seperti cerita pendek, sehingga ia menggandeng Titien Wattimena sebagai penulis skenario dan Agung Sentausa sebagai sutradara. Ceritanya sendiri ditulis oleh Titien Wattimena bersama Ian Davin.

Proyek Dan Bila Esok juga jadi ajang temu lintas generasi di industri kreatif. Selain Sheila Majid, Chandra berkolaborasi dengan nama-nama besar seperti Eross Candra, Dee Lestari, Keenan, Tohpati, dan Ivan Tangkulung. Chandra yang sudah berkarier sejak era 1990-an kini memposisikan dirinya tidak hanya sebagai penyanyi, tapi juga sebagai pencerita.

Bagi Chandra, berkarya adalah hal yang sangat vital dalam hidupnya. Ia merasa karya sudah mengurat di badan dan bertekad untuk tidak akan berhenti berkarya. Saat ini, video musik dari trilogi Dan Bila Esok sudah bisa ditonton lewat kanal YouTube.

Jujur, konsep trilogi musik yang ada benang merah ceritanya gini tuh jarang banget, jadi terasa segar dan niat banget buat dinikmati.