Larissa Chou gugat cerai Ikram Rosadi gara-gara cekcok terus-menerus

Hiburan

Larissa Chou resmi memilih untuk bercerai dari suami keduanya, Ikram Rosadi. Keputusan ini mengakhiri rumah tangga yang mereka bangun sejak 3 September 2023 lalu.

Larissa sudah melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ngamprah. Wawan Mulyawan dari Humas Pengadilan Agama Ngamprah menjelaskan kalau gugatan ini didasari oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus-menerus.

Larissa dan Ikram ternyata sudah tinggal pisah rumah selama sembilan bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk menggugat cerai. Made, kuasa hukum Larissa, memberi gambaran kalau permasalahan mereka sebenarnya sudah dimulai sejak Oktober 2025.

Sejak bulan itu juga, Larissa sudah memutuskan untuk pisah rumah.

Dengan berakhirnya pernikahan ini, Larissa Chou kini menyandang status janda untuk kedua kalinya. Sebelumnya, dia juga pernah membangun rumah tangga dengan Alvin Faiz, namun rumah tangga mereka tidak berjalan lancar dan Larissa juga menggugat mantan suaminya tersebut.

Larissa kini menyandang status single parent.