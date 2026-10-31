Sederet artis tampil memukau di runway Jakarta Fashion Week 2027

Hiburan

Jakarta Fashion Week 2027 resmi dibuka pada 26 Oktober 2026 di City Hall, Pondok Indah Mall 3, Jakarta. Acara yang mengusung tema City of the New Light ini jadi panggung buat para desainer untuk berkembang dan memamerkan karya-karya mereka.

Bukan cuma desainer, ada sederet artis yang ikut ambil bagian dengan berlenggak-lenggok di atas runway. Mereka tampil memukau sambil mengenakan busana koleksi terbaru dari berbagai desainer ternama yang bikin penonton terpesona.