Rossa spill 'mulut manis' Pasha Ungu di panggung konser 3 dekade Ungu

Hiburan

Konser tunggal 3 dekade band Ungu jadi momen kocak saat Rossa naik ke panggung. Bukannya langsung kolaborasi lagu, momen reuni ini malah berubah jadi sesi bongkar tabiat para personel Ungu, terutama sang vokalis, Pasha.

Kehebohan dimulai waktu Pasha kasih pujian buat Rossa. Pasha mengenang momen pertama kali mereka duet tahun 2001 di sebuah kafe di Jakarta Barat. Pasha bilang kalau suara Rossa makin hebat seiring bertambahnya usia dan mengaku sampai terbawa mimpi karena bangga bisa duet sama pelantun lagu Tegar itu.

Tapi Rossa nggak tinggal diam dengar gombalan tersebut. Rossa membalas telak dan membongkar kebiasaan Pasha yang dinilainya selalu bermulut manis ke setiap penyanyi wanita. Rossa bilang kalau selain wajah dan kelakuannya yang manis, mulut Pasha juga manis banget sampai dia kadang percaya kalau dipanggil "Neng geulis pisan, cantik banget". Namun, menurut Rossa, Pasha bakal ngomong hal yang sama kalau ketemu penyanyi lain.

Nggak cuma Pasha, Rossa juga membocorkan kedekatannya dengan Enda, gitaris Ungu. Rossa menyebut Enda sebagai pria penyayang keluarga sekaligus teman curhatnya. Rossa menyebut ia dan Enda saling curhat dan merasa nyambung. Rossa bahkan menambahkan kalau musisi harus punya banyak cerita supaya bisa menciptakan lagu-lagu indah.

Sesi nostalgia dan candaan ini akhirnya ditutup dengan penampilan Rossa dan Pasha yang membawakan lagu cinta legendaris ciptaan Oncy, "Tercipta Untukku".

Jujur ya, trik gombalan Pasha ini klasik banget, tapi untungnya Rossa bisa nanggapin dengan santai dan malah bikin suasana makin pecah. Kira-kira siapa lagi ya penyanyi wanita yang pernah kena 'serangan' mulut manis Pasha?