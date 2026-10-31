Sinetron Terikat Janji: Henry Niatnya Baik, Tapi Tara Malah Salah Paham

Hiburan

Sinetron Terikat Janji yang tayang pada Jumat 30 Oktober 2026 membawa drama baru antara Davina dan Henry. Semuanya bermula saat Davina pergi ke mal untuk membeli tas sebagai hadiah untuk Veronika. Sialnya, dia tidak sengaja bertabrakan dengan Henry sampai-sampai kopi yang dibawa Henry tumpah ke baju Davina.

Henry merasa bersalah dan langsung mengajak Davina membeli pakaian pengganti di sebuah butik mewah. Davina sempat merasa sungkan, tapi akhirnya setuju dengan tawaran itu. Masalahnya, ada Tara yang melihat mereka berdua dari luar butik. Tara curiga karena mengira Davina sedang bersama pria yang tidak dia kenal. Walaupun sempat merasa salah lihat, momen ini jelas berpotensi memicu kesalahpahaman baru di antara mereka.

Di sisi lain, Jihan mendatangi Polres Cakra Bumi untuk menjadi saksi dan menandatangani perjanjian kerahasiaan. Hal ini dilakukan setelah Jihan tahu kalau Reza, yang selama ini menyamar sebagai sopirnya, ternyata adalah seorang polisi. Reza mencoba meyakinkannya agar tidak takut karena polisi bertugas melindungi warga.

Sementara itu, suasana di tahanan juga penuh penyesalan. Dipa mulai menyadari kalau Jihan benar-benar mencintainya dan merasa menyesal telah menyia-nyiakan istrinya. Namun, saat diinterogasi Sena soal penculikan Bryan, Dipa malah membantah mengenal para pelaku dan mengancam Sena dengan penuh amarah. Anehnya, Tommy dan Chandra justru mulai menduga kalau Dipa mungkin tidak terlibat dalam kasus tersebut.

Jujur saja, plot twist soal sopir yang ternyata polisi itu klasik banget, tapi kita semua tahu itu yang bikin ketagihan. Terus, apakah Tara bakal langsung ngamuk atau bakal tanya baik-baik ke Davina? Kita tunggu saja drama cemburu butik mewahnya.