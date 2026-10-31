Raffi Ahmad kena boikot netizen, Amy Qanita ingatkan soal kasih sayang

Hiburan

Raffi Ahmad jadi pusat perhatian publik setelah hadir di Deklarasi Sumpah Pemuda di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada 29 Oktober 2026. Gara-gara aksi itu, netizen ramai-ramai menyerukan boikot untuk presenter ini.

Efek boikotnya nggak main-main. Festival musik yang digagas perusahaan Raffi Ahmad di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada 31 Oktober sampai 1 November 2026 ikut terdampak. Guyon Waton, Wawes, Masdddho, dan Tipe-X mengumumkan mundur dari daftar line-up acara.

Bukan cuma musisi, para pelaku UMKM yang seharusnya meramaikan festival tersebut juga ramai-ramai membatalkan keterlibatan mereka.

Di tengah ramainya boikot, Amy Qanita selaku ibu Raffi memberikan tanggapan lewat Story Instagram. Ia mengunggah pesan yang mengajak orang-orang untuk tetap berpikir kritis tapi jangan sampai kehilangan kasih sayang. "Jagalah dua hal ini dalam hidup: 1.Kejernihan akal 2.Kelembutan hati," tulis Amy.

Amy menjelaskan kalau akal itu membantu seseorang untuk melihat sesuatu secara lebih kritis, sementara hati berperan menjaga agar seseorang tidak kehilangan kasih sayang serta kerendahan hati.

Ia juga menyinggung soal cara menyikapi kesalahan orang lain. Menurutnya, seseorang bisa mengubah penilaian terhadap orang lain tanpa harus membenci. "Kita boleh mengubah penilaian tanpa harus membenci. Boleh menyadari kekurangan seseorang tanpa merasa diri lebih baik. Boleh menjaga jarak tanpa harus menyimpan kebencian," tutup Amy dalam unggahannya.