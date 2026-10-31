Maliq & D’Essentials bakal rekaman ulang lagu Penasaran milik Rhoma Irama

Hiburan

Lagu legendaris Penasaran karya Rhoma Irama bakal hadir dalam album Kabar Gembira milik Maliq & D’Essentials yang dijadwalkan rilis pada 11 November 2026. Keputusan ini bermula dari pengalaman kolaborasi kedua musisi di festival Pestapora 2025.

Rhoma Irama adalah penyanyi, penulis lagu, dan gitaris dangdut asal Indonesia. Bagi Maliq & D’Essentials, membawakan karya Rhoma Irama merupakan kesempatan yang sudah lama dinantikan.

Tantangan di balik rekaman

Drummer Maliq & D’Essentials, Widi Puradiredja, menceritakan kalau ide memasukkan lagu tersebut ke dalam album muncul saat mereka mencoba membawakannya di studio setelah tampil di Pestapora. Pada 29 Oktober 2026 di kawasan Senayan, Jakarta Selatan, Widi mengenang momen itu dan merasa lagu tersebut enak banget dibawakan meskipun terasa susah.

Kesulitan saat memainkannya justru membuat grup ini makin ingin merekam Penasaran dan meminta izin kepada penciptanya. Widi mengonfirmasi kalau izin tersebut akhirnya diberikan.

Obrolan soal hidup dan nilai musik

Kolaborasi ini ternyata bukan cuma soal musik. Vokalis Angga Puradiredja mengungkapkan kalau pertemuan mereka lebih banyak diisi diskusi tentang pengalaman dan sejarah perjalanan hidup Rhoma Irama. Menurut Angga, cerita-cerita tersebut menginspirasi, memvalidasi, dan mengaminkan kalau mereka sudah berada di jalan yang benar sampai saat ini.

Angga merasa bisa melihat sosok Rhoma Irama dari sudut pandang yang lebih luas, bukan sekadar penampilan bersama, tapi juga nilai yang dibawa Rhoma sebagai musisi senior. Hal ini membuat Angga berpikir kenapa Rhoma Irama bisa menjadi sosok yang begitu besar melalui lagunya.

Perspektif baru tentang dangdut

Pengalaman mempelajari lagu Penasaran juga mengubah pandangan Angga terhadap musik dangdut. Dia mengaku sebelumnya belum sepenuhnya paham kedalaman pesan yang bisa disampaikan lewat lagu bernuansa humor atau hiburan. Angga baru menyadari kalau lagu dangdut itu bukan lagu main-main.

Menurut Angga, kesan ringan dari sebuah lagu tidak selalu mencerminkan makna di baliknya. Setelah mendalami karya Rhoma Irama, dia menemukan kalau ada nilai kehidupan, perjuangan, e-komersial, dan inovasi yang sejalan dengan nilai yang dipegang Maliq & D’Essentials.

Kolaborasi lain di album Kabar Gembira

Selain lagu Penasaran, album Kabar Gembira juga bakal memuat kolaborasi dengan Bilal Indrajaya dan Perunggu. Album ini akan dirilis pada 11 November 2026 sebagai penanda pertemuan musikal Maliq & D’Essentials dengan perjalanan panjang musik dangdut Indonesia.