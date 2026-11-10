Japanese hair washing: ritual mandi yang bikin kamar mandi serasa head spa mewah

Gaya hidup

Siapa yang kalau keramas biasanya buru-buru biar cepat selesai? Nah, ada tren bernama Japanese hair washing yang lagi ramai di TikTok. Intinya, ritual ini mengubah kegiatan mandi yang biasanya mekanis jadi momen relaksasi, dengan fokus utama pada pembersihan kulit kepala dan gerakan yang lebih lambat serta hati-hati.

Tren ini terinspirasi dari filosofi perawatan rambut Jepang dan populernya head spa, yaitu terapi yang menggabungkan pembersihan kulit kepala dengan pijatan untuk relaksasi. Menariknya, kita nggak perlu beli satu set produk baru atau mengikuti langkah yang rumit. Yang berubah adalah cara kita keramas: lebih fokus ke akar rambut, proses pembilasan, dan perawatan bagian batang rambut.

Persiapan Sebelum Keramas

Sebelum menyalakan air, luangkan waktu beberapa menit untuk menyisir rambut agar tidak kusut. Gunakan sisir yang sesuai dengan tipe rambut dan mulailah menyisir dengan lembut dari ujung rambut ke arah atas untuk mengurangi risiko rambut tertarik atau patah.

Kalau mau menambah langkah ekstra, bisa mencoba pre-shampoo oiling dengan mengoleskan sedikit minyak pada batang atau ujung rambut. Minyak camellia, yang di Jepang dikenal sebagai tsubaki, adalah bahan khas dalam perawatan rambut Jepang. Namun, langkah ini tidak wajib dilakukan setiap kali keramas, terutama bagi yang memiliki kulit kepala berminyak atau rambut yang mudah terasa berat.

Teknik Pencucian dan Pijatan

Salah satu poin penting dari Japanese hair washing adalah jangan terburu-buru memakai sampo. Basahi seluruh kepala dengan air hangat selama sekitar satu menit agar keringat, debu, dan sisa produk styling terangkat terlebih dahulu. Ini membuat rambut lebih siap dicuci tanpa perlu memakai sampo terlalu banyak.

Setelah itu, gunakan sampo. Tergantung tingkat minyak di kulit kepala dan penggunaan produk styling, satu kali keramas mungkin cukup, atau perlu dua kali. Pada keramas kedua, fokuslah lebih banyak pada pembersihan akar rambut.

Bagian yang paling mirip dengan pengalaman head spa adalah pijatannya. Alih-alih menggosok rambut dengan cepat, gunakan ujung jari untuk membuat gerakan melingkar yang lembut pada kulit kepala. Mulailah dari area tengkuk, lalu bergerak menuju puncak dan sisi kepala. Ingat, jangan gunakan kuku atau memberi tekanan terlalu kuat karena tujuannya adalah membersihkan akar dan relaksasi, bukan membuat kulit iritasi.

Kita juga bisa menggunakan sikat khusus kulit kepala dengan ujung silikon yang lembut. Lakukan dengan gerakan ringan tanpa menarik rambut. Perlu dicatat bahwa pijatan ini membuat keramas lebih nikmat, tapi bukan terapi terbukti untuk mengatasi kerontokan atau menjamin rambut tumbuh lebih cepat.

Perawatan Akhir dan Pengeringan

Setelah sampo dibilas bersih, lanjutkan dengan conditioner atau masker rambut. Kali ini, fokus pindah dari kulit kepala ke bagian batang dan ujung rambut yang butuh lebih banyak hidrasi. Oleskan produk secara merata sesuai petunjuk penggunaan.

Bagi pemilik rambut tipis atau yang akarnya cepat berminyak, hindari mengaplikasikan conditioner terlalu dekat dengan kulit kepala, kecuali produk tersebut memang didesain khusus untuk area itu.

Perawatan tidak berhenti saat air dimatikan. Karena rambut basah lebih rentan rusak, hindari menggosok rambut dengan kuat menggunakan handuk. Sebaiknya tekan lembut bagian batang rambut untuk menghilangkan air berlebih menggunakan handuk lembut atau microfiber. Jika menggunakan hair dryer, pilih suhu sedang dan jaga jarak alat dari rambut. Penggunaan produk pelindung panas juga bisa membantu mengurangi kerusakan.

Tren ini mencerminkan perubahan cara kita memandang perawatan diri. Keramas bukan lagi sekadar rutinitas cepat di antara kesibukan, tapi jadi kesempatan untuk memperlambat ritme dan memberikan waktu untuk diri sendiri. Japanese hair washing tidak menjanjikan hasil instan dalam semalam, tapi mendorong kita untuk lebih peduli pada cara mencuci rambut dan menghindari gerakan kasar. Kadang, memperbarui beauty routine tidak harus dimulai dari produk baru, tapi dari waktu lebih lama di bawah pancuran air.