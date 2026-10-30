Yuni Shara rilis ulang Gerimis Mengundang, versi lebih feminin dan elegan

Hiburan

Yuni Shara merilis ulang lagu legendaris berjudul "Gerimis Mengundang" pada 16 Oktober 2026. Lagu yang diciptakan oleh komposer asal Malaysia, Saari Amri, ini sebelumnya sangat ikonik lewat versi grup musik Slam.

Dalam rilisan terbaru di bawah label Royal Prima Musikindo (RPM), Yuni Shara membawakan lagu ini dengan aransemen yang lebih hangat, intim, dan feminin. Kalau versi aslinya terasa kental dengan nuansa pop rock Melayu, versi Yuni Shara justru menonjolkan karakter vokal yang lembut dan matang, tapi tetap menjaga emosi kuat dari lagu aslinya.

Secara makna, lagu ini memakai analogi gerimis sebagai lambang harapan yang datang perlahan tapi tidak pernah jadi hujan. Meskipun ceritanya tentang kekecewaan dan patah hati, versi Yuni Shara menggambarkan sudut pandang perempuan dewasa yang belajar berdamai dengan luka serta merelakan hal yang tidak bisa dipaksakan. Kita rasa pendekatan ini bikin lagunya terasa lebih 'dewasa' dan nggak sekadar galau.

Yuni Shara memilih lagu ini karena melodinya yang kuat dan punya kedekatan emosional bagi pendengar di Indonesia maupun Malaysia. Daur ulang ini juga jadi bentuk apresiasi terhadap karya musik Malaysia yang sudah lama punya tempat spesial di industri musik Nusantara.

Single "Gerimis Mengundang" sudah bisa didengarkan di berbagai platform streaming digital seperti Spotify, Apple Music, YouTube Music, dan TikTok Music. Lewat karya ini, Yuni Shara berharap bisa merangkul lintas generasi sekaligus mempererat hubungan musikal antara Indonesia dan Malaysia.

Kira-kira versi mana yang lebih bikin gagal move on, versi aslinya atau versi Yuni Shara?