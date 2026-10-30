Agnez Mo bakal main film cyber thriller C.L.A.Y bareng Nicolas Cage

Hiburan

Agnez Mo resmi bergabung dalam film cyber thriller berjudul C.L.A.Y (Clowns Laughing At You). Kabar ini sudah dikonfirmasi pada 19 Oktober 2026, dan Agnez sendiri juga sudah memberikan lampu hijau lewat unggahan di akun Instagram pribadinya.

Agnez disebut bakal membintangi film ini bersama aktor Hollywood, Nicolas Cage. Film ini sendiri bakal jadi debut film panjang berbahasa Inggris pertama buat Agnez Mo. Rencananya, proses syuting bakal dimulai di London, Inggris, pada November 2026. Tapi buat sekarang, kita harus sabar karena detail karakter yang bakal diperankan Agnez masih dirahasiakan.

Buat yang penasaran sama ceritanya, C.L.A.Y berkisah tentang seorang jenius komputer yang awalnya merasa terasing secara sosial. Hidupnya berubah total setelah dia bergabung dengan kelompok peretas bawah tanah untuk menemukan jati diri dan tujuan hidupnya.

Kelompok peretas ini nggak main-main karena mereka melakukan berbagai aksi provokatif di dunia maya. Masalahnya, kekacauan digital ini ternyata berdampak nyata sampai ke dunia fisik. Alhasil, aksi mereka menarik perhatian pihak-pihak berbahaya, mulai dari badan intelijen, sindikat kriminal, sampai kelompok peretas saingan yang siap menghadang.

Kehadiran Agnez Mo di film ini menambah deretan pencapaian globalnya di Hollywood pada akhir Oktober 2026, setelah sebelumnya dia juga mencetak sejarah dengan memiliki patung lilin di Madame Tussauds Hollywood. Sebelumnya, Agnez juga pernah membintangi serial televisi Reacher bareng Anggun Cipta Sasmi.

Jujur, bayangin Agnez Mo satu frame sama Nicolas Cage itu udah level bintang banget. Kira-kira Agnez bakal jadi hacker yang cool atau malah jadi plot twist di film ini, ya?